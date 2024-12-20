نقولا شماس للـLBCI:لا سيادة اقتصادية من دون سيادة سياسية

اعلن الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس أن المناخ الايجابي لم يبدأ الا في اوائل كانون الاول وهذا غير كاف لتعكس بشكل ايجابي تجاريا واقتصاديا بعد ضرر الحرب.



واشار شماس للـLBCI الى أن القطاع التجاري من اكثر القطاعات المتضررة ودخلنا في اقتصاد نزوح أي مصروف كبير على المجتمع اللبناني من دون مدخول بحيث 55% توقف عملها. ولفت الى أنه في حال تريد الدولة اعادة اعمار المباني من دون الالتفات الى القطاع الاقتصادي فهذا خطأ.



وشدد على أن لا سيادة اقتصادية من دون سيادة سياسية، لذلك نحن بحاجة لرئيس جامع "يضرب يده على الطاولة" مع فريق عمل متجانس.



وقال شماس: "سياسيا المشهد بدأ بالتحسن وان شاء الله يُتّوج عبر انتخاب رئيس للجمهورية لنضع خطة اقتصادية تراعي القطاعات كافة خصوصا التقليدية".



ونوه بشخص رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، قائلا: "نحن بحاجة لشخص كمحمد شقير في الدولة اللبنانية لمفهومه الاقتصادي وطريقة عمله وهو بنظرنا مرشح ممتاز لرئاسة الحكومة".