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العفو الدولية تندد باستخدام حزب الله صواريخ غير موجهة ضد بلدات إسرائيلية في الحرب الأخيرة
أخبار لبنان
2024-12-21 | 02:23
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العفو الدولية تندد باستخدام حزب الله صواريخ غير موجهة ضد بلدات إسرائيلية في الحرب الأخيرة
نددت منظمة العفو الدولية بإطلاق حزب الله اللبناني رشقات صاروخية غير موجهة باتجاه مناطق مأهولة في إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار: "استخدام حزب الله المتهور لصليات صواريخ غير موجهة أوقع قتلى وجرحى بصفوف المدنيين، ودمر منازل مدنيين في إسرائيل وألحق بها أضرارا".
واعتبرت أن "استخدام هذه الأسلحة غير الدقيقة بطبيعتها في مناطق مأهولة أو بقربها يصل إلى حد ارتكاب انتهاكات ظاهرة للقانون الدولي الإنساني".
وقالت: "يتعين التحقيق في الهجمات المباشرة على المدنيين (...) والهجمات العشوائية التي توقع قتلى وجرحى بصفوف المدنيين، بوصفها جرائم حرب".
وذكرت العفو الدولية أنها وثقت ثلاثة هجمات صاروخية شنها حزب الله على مناطق مدنية في إسرائيل في تشرين الأول 2024 أودت بحياة ثمانية مدنيين وأصابت ما لا يقل عن 16 آخرين، مشيرة إلى وجوب التحقيق فيها بوصفها جرائم حرب.
وقالت إن هذه الصواريخ غير دقيقة بطبيعتها، لأنه يتعذر تصويبها أو تحديد أهداف لها، لذا فإن استخدامها في مناطق تضم مدنيين ينتهك أساس مبدأ التمييز بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأصدرت العفو الدولية نتائج تحقيقاتها في الإجراءات الإسرائيلية أثناء الحرب. وقالت إنها وثقت غارات جوية إسرائيلية غير قانونية أسفرت عن مقتل 49 مدنيا وإنه يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
أخبار لبنان
منظمة العفو الدولية
حزب الله
صواريخ
إسرائيل
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