غياث يزبك للـLBCI: من أطلق أسماء لا يعني أنه يقوم بعمل انقاذي... وهذا ما قاله عن انتخاب العماد جوزيف عون

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أن اجتماع المعارضة في بكفيا لم يكن أساسا لاختيار إسم مرشح لرئاسة الجمهورية، قائلا: "نحن نلمّ الصفوف وندرس كل ما يحيط بإستحقاق رئاسة الجمهورية ونتكلّم بمواصفات".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "يمكننا أن نأخذ وقتنا حتى 9 كانون الثاني"، موعد جلسة انتخاب الرئيس التي حددها الرئيس نبيه بري.



وأضاف: "من أطلق أسماء اليوم لا يعني أنه يقوم بعمل انقاذي وأن من لم يطلق أسماء ولم يرشح أحدا لا يعمل".



وسئل: "هل حزب القوات يتريث لأنه يرى أنه اذا حصل أي تغير إقليمي، يمكن أن يساهم في ايصال سمير جعجع أو شخصية من الحزب الى الرئاسة؟، فأجاب يزبك: "هذا تفكير مشروع عند القوات ولكن بين تفكير المشروع وتحويل هذا الأمر الى مشروع تخريبي على المسارات الديمقراطية في لبنان "ما عاذ الله"".



وأشار الى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لم يرشح نفسه وعندما يُسأل يقول إنه أكثر شخص مهيأ ليشغل موقع رئاسة الجمهورية.



وعن قائد الجيش العماد جوزيف عون، قال عضو تكتل الجمهورية القوية: "اذا أخذتنا التقاطعات السياسية الى انتخابه فبالتأكيد سننتخبه". وأضاف: "قلنا ولا نزال نقول إن لا اعتراض لدينا اذا كل المسارات أدت الى انتخابه، ونحن لن نكون خارج السرب".

وعن التواصل مع الرئيس نبيه بري، قال: "أكيد عم نحكي معو". أما عن التواصل مع حزب الله، فأجاب: "سفيرهم الى الدولة اللبنانية هو الرئيس بري".



واعتبر النائب غياث يزبك أنه ليس مطلوبا من أي رئيس جمهورية أن يتكلم مع "حزب الله"، قائلا: "حزب الله يجب أن يتحدث مع رئيس الجمهورية ومع اللبنانيين مع ناسه بالأول".