خليل كرم للـLBCI: الفاتيكان يريد انتخاب رئيس في لبنان

أكد رئيس الرابطة المارونية السفير السابق خليل كرم أن الفاتيكان يريد انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، مشيرا الى ألا مرشحّ لدى الفاتيكان.

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "الفاتيكان مصرّ على أن الفرقاء المسيحيين تحديدا واللبنانيين عموما ليس لديهم أي حجة لعدم الوصول الى انتخاب رئيس".

ولفت الى أن الفاتيكان لم يكن لديه يوما أي دور في فرض أي شخصية معيّنة.