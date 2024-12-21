جائزة المجمع العربيّ للموسيقى لعام 2024 تُمنح إلى جامعة الروح القدس - الكسليك

فازت كليّة الموسيقى والفنون المسرحيّة في جامعة الروح القدس - الكسليك بجائزة المؤسسات والفرق الموسيقية لعام 2024، وذلك تقديرًا لخدماتها الجليلة في مجال الموسيقى العربية، منذ تأسيسها سنة 1970، على يد الأب البروفسور لويس الحاج وحتى تاريخه.

وباعتبارها جزءًا حيويًا من الجامعة، تعمل كليّة الموسيقى على تعزيز الفنون الموسيقية للمجتمعات الإقليمية والوطنية والدولية داخل الجامعة.

ونظرًا لانفتاحها على المؤسسات اللبنانية والأجنبية، خصوصًا العربيّة، تشارك في الندوات وورش العمل الدولية، كما تنظّم، بمفردها أو بالإشتراك مع مؤسسات أخرى، مؤتمرات دوليّة وحفلات ومسابقات موسيقيّة تتمحور حول الموسيقى العربية والموسيقات المقدّسة والتراثيّة.

كما تمارس الكليّة نشاطاً كبيراً في مجال تسجيل وحفظ التراث الموسيقي الكنسي، واللبناني والشرق أوسطيّ.

وتلتزم الكليّة بتنشئة موسيقيين واثقين ومبدعين ومهرة، وتقوم بإعداد وإلهام وتحفيز طلّابها للتميّز في الأداء والتأليف والتدريب. ومن بينهم من برع وسلك درب الشهرة حتى وصل إلى النجوميّة.

وهي الآن تحت إدارة عميدها، الموسيقيّ، والمؤلّف والملحّن، ومدير جوقة الجامعة، الأب البروفسور ميلاد طربيه، الذي تكرّم بتلبية دعوة المجمع العربي للموسيقى فحضر لتسلم الجائزة في عمان في 14 كانون الأوّل 2024.

وذلك في إطار الندوة العلمية التي نظّمها المجمع العربي للموسيقى بعنوان: "دراسة وتدريس الموسيقى العربية للأشخاص ذوي الإعاقة: تحديات وإمكانات"، في عمّان الأردن، تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في حضور فعاليات ثقافية عربية.

وقد حصل معتصم عديلة من فلسطين على جائزة البحث الموسيقي، والفنان صخر حتر من الأردن على جائزة العمل الموسيقي، وجامعة الروح القدس على جائزة المؤسسات والفرق الموسيقية، تسلّمها عميد كلية الموسيقى والفنون المسرحية في الجامعة الأب البروفسور ميلاد طربيه.

وتميزت الندوة بمشاركة أكثر من 100 مختص في الموسيقى وفي تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين، وجاءت ضمن فعاليات الاجتماع الثامن والعشرين للمجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى، الذي ينعقد في الأردن للمرة الثانية عشرة بين العوام 1990 و2017.