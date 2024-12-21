"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة ومزورة في بيروت

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن جهازها لمكافحة التهريب، ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور والسجائر الإلكترونية vape والتنباك العجمي، بنتيجة عمليات دهم في مناطق عدة من بيروت هي شارع الحمراء وكورنيش المزرعة وعائشة بكار. وسطر محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.