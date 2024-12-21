أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم في دار الفتوى: للإسراع في أن يكون عفوًا شاملًا للسجناء

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية.

واستمع المفتي دريان من الأهالي الى معاناة أولادهم في السجون، مطالبين دريان بـ”السعي مع المسؤولين الى الإسراع في أن يكون عفوا شاملا لكل السجناء من دون استثناء وخصوصًا الإسلاميين".

وقال: "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة، تابعناها ونتابعها باستمرار مع المعنيين للوصول الى حسن الخاتمة وإغلاق هذا الملف، وندعو الى اصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وان ننهي هذا الملف فورًا، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بان أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية، بتهم اطلقوا عليها العديد من المسميات".

وأضاف: "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".