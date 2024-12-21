مخزومي بعد لقائه بري: السير الى الأمام يستوجب منّا النزول في 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس

أكّد النائب فؤاد مخزوميأنّ لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، هدفه الأوّليّ التهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وقال، بعد اللقاء، في عين التينة: "كما هنأنا الرئيس بري على العمل الجبّار الذي أنجزه وهو وقف الحرب، فاليوم أصبحنا بمرحلة جديدة تتطلب أن نبني البلد مع بعضنا البعض ونقفل ملف الماضي ونجرب كيف نمد أيدينا لبعضنا للسير قدمًا الى الأمام، وذلك يستوجب منا جميعًا النزول في 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية.”

وشدّد على وجوب بناء المرحلة المقبلة ونقدم فيها صورة للعالم “بأننا جميعًا يدًا واحدة".