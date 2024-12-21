الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجميل يلتقي وفد تجمّع قرى جنوب الليطاني: لإقرار قانون اللامركزية وتحقيق الإنماء المتوازن

أخبار لبنان
2024-12-21 | 08:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجميل يلتقي وفد تجمّع قرى جنوب الليطاني: لإقرار قانون اللامركزية وتحقيق الإنماء المتوازن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجميل يلتقي وفد تجمّع قرى جنوب الليطاني: لإقرار قانون اللامركزية وتحقيق الإنماء المتوازن

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، وفدًا من تجمّع قرى جنوب الليطاني برئاسة رئيس بلدية كوكبا إيلي أبو نقول في مقرّه في بكفيا، لبحث مطالبهم وظروف عودتهم إلى قراهم.

 

واستعرض الوفد خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في الجنوب، وقدّم ورقة مطالب تتضمن تدابير للنهوض بعد الحرب.

 

وشدّد الوفد على "ضرورة إعادة إعمار قراهم بالتوازي مع باقي القرى الجنوبية"، مطالبًا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والمؤسسات والأراضي الزراعية، مع إعفاء من فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات.

 

كما طالب بتسديد مستحقات البلديات لتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين.

 

وأكد رئيس الكتائب "المكانة الخاصة لقرى الجنوب ودورها الوطني الأساسي"، متعهدًا بمتابعة مطالبهم مع الجهات المعنية.

 

وأطلع الجميّل الوفد على السؤال الذي وجّهه إلى الحكومة في شأن التأخير غير المبرّر في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات.

 

وأعرب عن أمله في المرحلة المقبلة ببناء دولة المؤسسات والإسراع في إقرار قانون اللامركزية لتحقيق إنماء متوازن على كامل الأراضي اللبنانية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

يلتقي

تجمّع

الليطاني:

لإقرار

قانون

اللامركزية

وتحقيق

الإنماء

المتوازن

LBCI التالي
أسرار الصحف 21-12-2024
نقولا شماس للـLBCI:لا سيادة اقتصادية من دون سيادة سياسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-14

نعيم قاسم: سنعمل على تنفيذ الاتفاق في جنوب الليطاني ومساعدة الدولة في اعادة الاعمار والمشاركة ببرنامج انقاذي اصلاحي مبني على المواطنة والمساواة تحت سقف القانون والطائف وانتخاب رئيس في 9 كانون الثاني والحوار الايجابي حول القضايا الاشكالية

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-14

قاسم: اتفاق وقف اطلاق النار هو لوقف العدوان وليس لانهاء المقاومة وهو قرار تنفيذي للقرار 1701 وينفذ حتى جنوب الليطاني حصرا ولا علاقة له بقضايا الداخل اللبناني أو بعلاقة المقاومة بالدولة والجيش

LBCI
أخبار دولية
2024-12-10

برلمان كوريا الجنوبية يقر مشروع قانون للتحقيق بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-06

جولة بالطوافة لعدد من أعضاء لجنة الإشراف الخماسية فوق قطاع جنوب الليطاني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:27

ياسين والحلبي التقيا فليتشر وبحثا في دعم المتضررين من العدوان

LBCI
أمن وقضاء
12:06

بعدما حاول صدم وقتل عنصر في قوى الأمن... توقيف المجرم خليل احمد سبليني

LBCI
أخبار لبنان
11:44

ميقاتي إتصل باللواء عثمان وإطلع منه على ملابسات دهس الدراج ابو جودة

LBCI
أخبار لبنان
11:42

ميقاتي: أتمنى عامًا جيّدًا بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية… والابيض: نعمل على تطوير المستشفيات الحكومية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-16

المتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: ترمب أبلغ رئيس الحكومة خلال حديثهما أنه يود أن يرى الحرب تصل إلى نهايتها

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-16

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: التطرف وروسيا وإيران ينبغي ألا يكون لهم مكان في مستقبل سوريا

LBCI
فنّ
11:05

في أجواء حماسية... الأخوان الحلو يشوّقان الجمهور لحفل المويكس دور 2024 (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:24

أبو فاعور استقبل قبلان: لإنجاز الاستحقاق الرئاسيّ وتغليب المصلحة الوطنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:12

فيديو يظهر سيارة في بيروت وهي تدهس أحد عناصر قوى الامن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

الجيش يتسلم بعض المواقع العسكرية الفلسطينية...

LBCI
أخبار لبنان
07:50

توم فليتشر جال على بعض المناطق في بيروت والجنوب

LBCI
أمن وقضاء
05:28

الجيش يتسلم موقع حشمش من مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة (فيديوهات)

LBCI
أخبار لبنان
03:55

غياث يزبك للـLBCI: من أطلق أسماء لا يعني أنه يقوم بعمل انقاذي... وهذا ما قاله عن انتخاب العماد جوزيف عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

محاولات مستمرة لتبديد عقبات صفقة تبادل الأسرى المحتملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الـLBCI في القطيفة الشاهدة على مقبرة جماعية قد تكون الأكبر في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أجواء العيد في زغرتا... إليكم المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جرح الحرب يبقى مفتوحا.... مئات المفقودين والشهداء وحزب الله لم ينته من الاحصاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:24

أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:09

معلومات للـLBCI: الجيش يتسلم بهذه الأثناء موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة وكان الجيش تسلم بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة

LBCI
أخبار دولية
14:59

لحظة اصطدام سيارة بزوار في سوق لعيد الميلاد في ألمانيا (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
16:42

مسؤول ألماني: المشتبه به في واقعة سوق عيد الميلاد طبيب من السعودية

LBCI
آخر الأخبار
06:22

القيادة العامة تكلّف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة

LBCI
أخبار دولية
23:31

الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط قرب تل أبيب

LBCI
أخبار لبنان
09:12

فيديو يظهر سيارة في بيروت وهي تدهس أحد عناصر قوى الامن

LBCI
أمن وقضاء
12:06

بعدما حاول صدم وقتل عنصر في قوى الأمن... توقيف المجرم خليل احمد سبليني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More