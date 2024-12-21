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ميقاتي: أتمنى عامًا جيّدًا بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية… والابيض: نعمل على تطوير المستشفيات الحكومية

أخبار لبنان
2024-12-21 | 11:42
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ميقاتي: أتمنى عامًا جيّدًا بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية… والابيض: نعمل على تطوير المستشفيات الحكومية
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ميقاتي: أتمنى عامًا جيّدًا بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية… والابيض: نعمل على تطوير المستشفيات الحكومية

رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي افتتاح قسم قسطلة القلب والتميييل في مستشفى طرابلس الحكوميّ.

 

وقال ميقاتي: “لا ننسى أن نتوقف بإجلال أمام ارواح شهداء القطاع الصحيّ،إذ إنّ حوالى 225 مسعفًا وطبيبًا استشهدوا، خلال العدوان الاخير.”

 

وأكّد تطلّعه ووزير الصحة فراس الأبيض إلى المزيد من النجاحات والانجازات، والى اعطاء طرابلس حصة كبيرة.

 

وتمنّى للبنانيين عامًا جيّدًا “بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل، متطلعين الى رئيس للجمهوريّة يمثل كل لبنان ويجمع اللبنانيين، لما فيه خير الوطن”.

 

أمّا الابيض فقال: “نجتمع اليوم في أحد المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة العامة لتطوير المستشفيات الحكومية، وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها الوزارة في كانون الثاني 2023، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.”

 

وأضاف: “ما يميز هذا المشروع اليوم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو توجه مهم في مرحلة إعادة الإعمار والتقدم التي نأمل أن نكون مقبلين عليها، لأن هذه الشراكة من أكثر ما يمكن أن يجذب الاستثمارات ويسرع العمل في رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع العام، وما يهمنا كوزارة في شكل خاص في قطاع المستشفيات الحكومية.”

 

ولفت إلى أنّ هذا المشروع ليس الأوّل الذي تنفذه الوزارة في هذا المستشفى، “فقد بدأنا العمل سابقًا بقسم غسيل الكلى المدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونحن الآن بصدد توسيعه، كما توسعنا في مركز علاج السرطان، وأصبح مستشفى طرابلس الحكومي الأكبر من حيث عدد المرضى في علاج السرطان في منطقة الشمال”.

 

وكشف عن افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية الجديد قريبًا، وكذلك مركز الطوارئ في المستشفى الجديد، “وهي مراكز وأقسام تعزز الخدمات التي نقدمها لأهلنا في مدينة طرابلس ومحافظة الشمال".

 

وأشار إلى مشروع توأمة مستشفيات جامعية فرنسية مع مستشفيات لبنانية الحكومية، ما يوصل إلى مشروع تعاون مع مركز ليون برارد، وهو أحد أكبر مراكز علاج السرطان في فرنسا، وتحديدًا في مدينة ليون، مع مستشفى طرابلس الحكوميّ. 

 

وأوضح أنّ هذا المشروع سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في المستشفى لمرضى السرطان.

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