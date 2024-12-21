ميقاتي إتصل باللواء عثمان وإطلع منه على ملابسات دهس الدراج ابو جودة

اتصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وإطلع منه على ملابسات عملية دهس الدراج في قوى الأمن الداخلي جورج أبو جودة، وإطمأن منه الى سلامته، وهنأه على سرعة متابعة الموضوع والقبض على الجاني.



وأكد ميقاتي وضع كل الامكانات المتاحة لمتابعة موضوع الدراج أبو جودة حتى النهاية، مشددا على ضرورة أن تقوم كل الأجهزة الأمنية بواجباتها "لضمان أمن الوطن والمواطنين".