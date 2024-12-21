ياسين والحلبي التقيا فليتشر وبحثا في دعم المتضررين من العدوان

التقى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشّؤون الإنسانيّة ومنسّق مكتب تنسيق الشّؤون الإنسانيّة (أوتشا) توم فليتشر.

وجال فليتشر في لبنان، بعد تعيينه في منصبه الجديد.

وشارك في الاجتماع منسق الامم المتحدة في لبنان عمران ريزا ومستشارا حجار وفريق عمل مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في لبنان.

وناقشوا الوضع الانساني المستجد، نتيجة العدوان الاسرائيليّ والحاجة إلى دعم اكثر من نصف مليون من الأهالي المتضررين من العدوان بشكل مباشر، والذين خسروا منازلهم وسبل عيشهم، وكذلك اللبنانيين العائدين من سوريا نتيجة التطورات الأخيرة.

وأشار فليتشر إلى انه سيضمن ذلك في تقريره إلى مجلس الأمن.