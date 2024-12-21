حميه يدعو الأجهزة إلى حماية سائقي حافلات الدولة من التهديد والشتائم

أعلن وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميه "تعرض سائقي خط العدلية - مجمع الحدث الجامعي (الجامعة اللبنانية) الذي افتتح يوم أمس لحملة من الشتائم مع تهديد بوقفهم العمل على هذا الخط اعتبارا من يوم غد".



ودعا حمية مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية الى التحرك الفوري لحماية السائقين والحافلات العائدة للدولة من جهة، وللحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة بالتوازي مع خدمات القطاع الخاص".