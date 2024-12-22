بعدما شارف على الموت... جورج كتانة يروي للـLBCI معركته مع مرض السرطان (فيديو)

روى الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة معركته مع مرض السرطان، بعدما شارف على الموت.



وفي حلقة خاصة من برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI بعنوان "HOPE"، قال كتانة: "الربّ قام بمعجزمة معي. والجميع كان يصلّي لي". وأضاف: "بضل في أمل ولازم نكفي رسالتنا".



وأكد أنه شفي من مرض السرطان، مشيرا الى أنه في مرحلة التعافي وأن هناك متابعة مع الأطباء.



من جهتها، قالت ندى كتانة زوجة الأمين العام للصليب الأحمر: "التجربة كانت صعبة جدا".