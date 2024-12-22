الصليب الأحمر يتسلم الشاب مهدي شموط من قوات اليونيفيل في حولا

تسلمت طواقم الصليب الأحمر اللبناني صباح اليوم، من قوات اليونيفيل في حولا الشاب اللبناني مهدي شموط (٢٠ سنة) من بلدة برعشيت وجرى نقله الى مستشفى تبنين لاجراء الفحوص الطبية اللازمة وهو بحالة جيدة.



وكان مهدي شموط قد فقد الاتصال به منذ بعد ظهر الخميس الماضي في منطقة وادي الحجير حيث وجدت سيارته وقد أصيبت بطلقات نارية عدة وقد أجرت طواقم الصليب الأحمر اللبناني عملية بحث هناك بعد ظهر أمس ولم يعثر عليه.