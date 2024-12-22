ميقاتي إستقبل بلاسخارت وتوم فلتشر وشكر الأمم المتحدة على إهتمامها الدائم بلبنان

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت في دارته، وجرى البحث في التطورات الراهنة ولاسيما الوضع في الجنوب واستمرار الخروقات الاسرائيلية لتفاهم وقف اطلاق النار.



كما استقبل رئيس الحكومة وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر في حضور المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيروت كريستين كنتسن، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.



وفي خلال الاجتماع شكر رئيس الحكومة الأمم المتحدة على اهتمامها الدائم بلبنان والعناية التي توليها للجانب الانساني ودعم المحتاجين بسبب العدوان الاسرائيلي.

كما نوّه باهتمام توم فلتشر المستمر بلبنان منذ تولى مهام السفير في بيروت قبل سنوات.



بدوره، أطلع فلتشر رئيس الحكومة على المساعدات الإنسانية المقدمة للبنان. كما تم البحث في التعاون بين الدولة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وعلى المشاريع المستقبلية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.