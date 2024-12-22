أمانتا السجل العقاري ودائرتا المساحة في بعلبك – الهرمل والنبطية تعلن تمديد إقفال أبوابها لغاية 29 الحالي

أعلنت أمانتا السجل العقاري ودائرتا المساحة في بعلبك - الهرمل والنبطية تمديد إقفال أبوابها أمام المواطنين وذلك لغاية29-12-2024 ضمناً وذلك لحين الانتهاء من اصلاح الأضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان.