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سلام بحث مع نظيره الأردني في الإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير البري بعد المتغيرات السورية

أخبار لبنان
2024-12-22 | 07:53
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سلام بحث مع نظيره الأردني في الإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير البري بعد المتغيرات السورية
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سلام بحث مع نظيره الأردني في الإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير البري بعد المتغيرات السورية

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام اتصالاً مع نظيره الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، للتباحث في مستجدات الوضع السوري لا سيما فيما يختص بالإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير عبر المعابر البرية التي تعني لبنان والاردن، وخصوصا ان للأردن حدودا برية مع سوريا تمتد على مساحة 375  كيلومترا. كما استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وسبل دعمها وتطويرها لما له من أهمية على مستوى الدول العربية الشقيقة ككل.

وبحسب بيان لمكتب سلام، فقد استعرض الوزيران "الاجراءات الجديدة المتبعة على الحدود الاردنية السورية لا سيما معبر مركز نصيب الحدودي أو معبر جابر الحدودي وهو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن وسوريا واكثر المعابر إزدحاماً حيث تنتقل عبره معظم البضائع بين سوريا ولبنان وكل من الأردن والخليج، وتأثير التطورات السياسية الجديدة على الاقتصاد والتجارة اللبنانية بعد رفع القيود والشروط والضرائب التي فرضها النظام السوري السابق على حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت عبر سوريا ومعاناة المزارعين والتجار اللبنانيين في هذا الصدد على أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف ما يحفّز تنشيط الدورة الاقتصادية ويعيدها الى سابق عهدها وازدهارها في البلاد العربية الشقيقة انطلاقا من لبنان بوابة الشرق الأوسط على البحر المتوسط".

وأكد الوزير الأردني، أن الحكومة الاردنية تعمل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم الممكن للأشقاء السوريين واللبنانيين، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تسريع وصول السلع والبضائع ومن والى لبنان وسوريا وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات الاخوة السوريين واللبنانيين من السلع الأساسية وتسهيل عملية التبادل والنقل التجاري. وأكد أنه أوعز للجهات المعنية كافة باتخاذ جميع التدابير اللازمة تسهيلاً لحركة البضائع السورية واللبنانية عبر الأردن وتسريع إدخال وخروج الشاحنات والبضائع إلى سوريا ولبنان وبالعكس إلى دول أخرى وفق ترتيبات متعلقة بالتصدير، مشدداً على معالجة التحديات كافة التي تعترض الشاحنات والبضائع التي لم يتم تبادلها خلال فترة إغلاق الحدود. وأشار الى أن عدداً كبيراً من الشاحنات تمكنت من العبور من الأردن عبر الأراضي السورية إلى لبنان، في إطار حرص المملكة الأردنية على تلبية احتياجات الأشقاء اللبنانيين من السلع.

وأشار البيان إلى أن "الطرفين تطرقا الى علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية وفتح افاق جديدة امام الشركات والمؤسسات في السوق الاردني واللبناني. 

ووجه الوزير الأردني دعوة للوزير سلام لزيارة الاردن والقيام بجولة تفقدية لمعبر نصيب للاطلاع عن كثب على وضع حركة عبور الشاحنات اللبنانية باتجاه الاردن والدول العربية".

وشكر الوزير سلام هذه الدعوة، مؤكداً تلبيتها. وأعرب عن تقديره للجهود الأردنية المبذولة لتسريع إجراءات التبادل التجاري وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها وعن ارتياحه للإجراءات المتخذة على الحدود كما على أهمية التواصل المستمر بين عمان وبيروت في ظل المتغيرات الجذرية في المنطقة. وبدوره، وجه الوزير سلام دعوة إلى نظيره لزيارة لبنان. 

 

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