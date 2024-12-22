ياسين إستقبل طائرة كويتية محملة بمساعدات طبية جمعتها الجالية اللبنانية

استقبل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال منسق لجنة الطوارىء الحكومية ناصر ياسين اليوم طائرة تابعة لسلاح الجو الكويتي آتية من الكويت محملة بمساعدات طبية جمعتها الجالية اللبنانية بتنسيق من سفارة لبنان، تحت إشراف السفير احمد عرفة. وقد شارك في الاستقبال مستشار سفارة الكويت في لبنان وفريق السفارة وممثلون عن وزارة الصحة العامة والهيئة العليا للإغاثة.



وشكر الوزير ياسين باسم الحكومة اللبنانية ورئيسها دولة الكويت الشقيقة لتضامنها مع لبنان في هذه الظروف الصعبة نتيجة العدوان الاسرائيلي.