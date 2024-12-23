الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: عملنا أصبح منصباً على بناء المجتمع والدولة في لبنان
أخبار لبنان
2024-12-23 | 02:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جعجع: عملنا أصبح منصباً على بناء المجتمع والدولة في لبنان
أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "العمل الإيجابي بات اليوم متاحاً أمامنا أكثر من ذي قبل، حيث كان شغلنا الشاغل هو صد الضربات عن لبنان ومجتمعنا، أما الآن فقد أصبح عملنا منصباً على بناء المجتمع والدولة في لبنان".
كلام جعجع جاء خلال رسيتال ميلادي في المقر العام للحزب في معراب.
وقال: "العيد هذا العام يحمل طابعاً مختلفاً، لأننا بعد نضال استمر عشرات السنوات، وتقديم آلاف الشهداء من رفاقنا، عليكم أن تدركوا أن هناك شباباً، كانوا أكبر قليلاً أو أصغر قليلاً من أعماركم أنتم الموجودون في هذه القاعة، قد استشهدوا معنا في سبيل النضال من أجل القضية التي نؤمن بها، لذا بعد هذه التضحيات كلها، وعشرات الآلاف من الجرحى، ومئات الآلاف من الناس الذين عملوا بجهد من أجل هذه القضية عبر السنوات الطويلة، تمكنّا أخيراً من اجتياز مرحلة كبيرة جداً في مسيرة تحقيق أهدافنا، واليوم أصبح الطريق مفتوحا أمامنا لإرساء دولة حقيقية فعليّة في لبنان، وكل ما كنا نعمل في سبيله حتى الآن كان بهدف تهيئة الظروف لبلوغ هذه الدولة".
وأضاف جعجع: "منذ العام 1975 وحتى اليوم، واجهنا عقبات متتالية؛ الاحتلال الإسرائيلي، ثم السوري، ثم الإيراني، ولكن بفضل الله، وصمودنا، وإيماننا الراسخ والتزامنا بقضيتنا، وصلنا إلى هذا اليوم الذي طالما تطلعنا إليه".
وأشار جعجع إلى أنه "لا يمكننا أن ننسى أنه كان هناك ضبع جاثم على حدود لبنان، وهو نظام الأسد. هذا النظام الذي لم يشهد التاريخ نظيراً لوحشيته، والذي اضطهد وقتل عددا مهولاً من الناس، سواء داخل سوريا أو في لبنان عندما كان موجوداً هنا". وقال: "انطلاقاً من هذا الواقع، يحق لكم هذا العام أن تحتفلوا بالعيد، ويحق لنا جميعاً أن نحتفل به بقلوب مفعمة بالفرح، فنحن كنا نحييه في الأيام الصعبة كما يجب، فكم الحري في هذه الأيام؟".
أخبار لبنان
القوات اللبنانية
سمير جعجع
نظام الأسد
لبنان
التالي
بعد تسلمه 4 مراكز للجبهة الشعبية...الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا
للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-11-07
ترقبوا إطلالة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في برنامج جدل بعد النشرة المسائية مباشرةً عبر الـLBCI
خبر عاجل
2024-11-07
ترقبوا إطلالة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في برنامج جدل بعد النشرة المسائية مباشرةً عبر الـLBCI
0
خبر عاجل
2024-12-16
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
خبر عاجل
2024-12-16
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
0
آخر الأخبار
2024-12-14
ابراهيم منيمنة للـLBCI: الشعبان اللبناني والسوري يريدان أفضل العلاقات ونظام الأسد كان نظام قمعي وعانينا منه
آخر الأخبار
2024-12-14
ابراهيم منيمنة للـLBCI: الشعبان اللبناني والسوري يريدان أفضل العلاقات ونظام الأسد كان نظام قمعي وعانينا منه
0
خبر عاجل
2024-12-11
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط للـLBCI: هدف الثورة السورية كان واضحاً من اليوم الأول وهو إسقاط نظام الأسد المجرم والآن نحن نريد أن نبني بلدنا ونحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ويجب ألا يكون هناك مخاوف من أي شيء مقبل
خبر عاجل
2024-12-11
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط للـLBCI: هدف الثورة السورية كان واضحاً من اليوم الأول وهو إسقاط نظام الأسد المجرم والآن نحن نريد أن نبني بلدنا ونحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ويجب ألا يكون هناك مخاوف من أي شيء مقبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:01
كهرباء لبنان: رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة الأعياد
أخبار لبنان
04:01
كهرباء لبنان: رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة الأعياد
0
أخبار لبنان
03:44
إيران "ليس لديها اتصال مباشر" مع القيادة الجديدة في سوريا
أخبار لبنان
03:44
إيران "ليس لديها اتصال مباشر" مع القيادة الجديدة في سوريا
0
أخبار لبنان
03:40
قاسم هاشم للـLBCI: العمل جارٍ على أن تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسًا
أخبار لبنان
03:40
قاسم هاشم للـLBCI: العمل جارٍ على أن تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسًا
0
أخبار لبنان
03:35
الـLBCI داخل بلدة الخيام... الدمار هائل! (فيديو)
أخبار لبنان
03:35
الـLBCI داخل بلدة الخيام... الدمار هائل! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:29
ميقاتي من بلدة الخيام: الجيش حاضر للقيام بدوره كاملاً في جنوب لبنان وعلى لجنة المراقبة ان تقوم بالضغط على العدو الاسرائيلي لوقف خروقاته ووقف الدمار والانسحاب من الاراضي التي توغل فيها في الفترة السابقة
خبر عاجل
04:29
ميقاتي من بلدة الخيام: الجيش حاضر للقيام بدوره كاملاً في جنوب لبنان وعلى لجنة المراقبة ان تقوم بالضغط على العدو الاسرائيلي لوقف خروقاته ووقف الدمار والانسحاب من الاراضي التي توغل فيها في الفترة السابقة
0
آخر الأخبار
01:21
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب كوبا اليوم الاثنين
آخر الأخبار
01:21
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب كوبا اليوم الاثنين
0
آخر الأخبار
02:21
الخارجية الإيرانية: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا
آخر الأخبار
02:21
الخارجية الإيرانية: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا
0
صحف اليوم
00:47
زيارة جنبلاط للشرع لاقت ارتياحًا في أوساط السوريين الدروز (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:47
زيارة جنبلاط للشرع لاقت ارتياحًا في أوساط السوريين الدروز (الشرق الاوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:35
الـLBCI داخل بلدة الخيام... الدمار هائل! (فيديو)
أخبار لبنان
03:35
الـLBCI داخل بلدة الخيام... الدمار هائل! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
03:14
بعد تسلمه 4 مراكز للجبهة الشعبية...الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا
تقارير نشرة الاخبار
03:14
بعد تسلمه 4 مراكز للجبهة الشعبية...الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا
0
أمن وقضاء
02:13
للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب
أمن وقضاء
02:13
للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب
0
آخر الأخبار
01:24
الـLBCI في جرد قوسايا حيث سريّة من الجيش قد توجهت مع مديرية المخابرات لتسلّم موقع القيادة العامة (فيديو)
آخر الأخبار
01:24
الـLBCI في جرد قوسايا حيث سريّة من الجيش قد توجهت مع مديرية المخابرات لتسلّم موقع القيادة العامة (فيديو)
0
اخبار البرامج
16:16
الطفلة ليان حاربت السرطان وانتصرت... وبديع أبو شقرا يحقق أمنيتها بطريقة مميزة! (فيديو)
اخبار البرامج
16:16
الطفلة ليان حاربت السرطان وانتصرت... وبديع أبو شقرا يحقق أمنيتها بطريقة مميزة! (فيديو)
0
اخبار البرامج
15:38
باسم مغنية يحقق حلم الطفل نضال... والأخير: أنا كثير كثير كثير مبسوط! (فيديو)
اخبار البرامج
15:38
باسم مغنية يحقق حلم الطفل نضال... والأخير: أنا كثير كثير كثير مبسوط! (فيديو)
0
اخبار البرامج
15:27
إلهام شاهين للـLBCI: لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي ولطالما فُهمت بطريقة خاطئة (فيديو)
اخبار البرامج
15:27
إلهام شاهين للـLBCI: لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي ولطالما فُهمت بطريقة خاطئة (فيديو)
0
رياضة
13:42
أكرم الحلبي رئيسًا لإتحاد كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
رياضة
13:42
أكرم الحلبي رئيسًا لإتحاد كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية لدعم الممثلين ذوي الأحوال الإقتصادية الصعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية لدعم الممثلين ذوي الأحوال الإقتصادية الصعبة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
07:32
معلومات للـLBCI: قوة من الجيش اللبناني مع دورية من مديرية المخابرات دخلت منذ قليل موقع جميلة عين البيضا في بلدة كفرزبد العائد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة من أجل تسلمه
آخر الأخبار
07:32
معلومات للـLBCI: قوة من الجيش اللبناني مع دورية من مديرية المخابرات دخلت منذ قليل موقع جميلة عين البيضا في بلدة كفرزبد العائد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة من أجل تسلمه
2
خبر عاجل
06:02
أحمد الشرع: بالنسبة الى شيعة لبنان المعارضين أو المؤيدين نحن نتكلم بمنطق الدولة بعيدًا من التصنيفات السياسية وهناك صفحة جديدة مع مكونات الشعب اللبناني كافة
خبر عاجل
06:02
أحمد الشرع: بالنسبة الى شيعة لبنان المعارضين أو المؤيدين نحن نتكلم بمنطق الدولة بعيدًا من التصنيفات السياسية وهناك صفحة جديدة مع مكونات الشعب اللبناني كافة
3
أخبار لبنان
06:26
جنبلاط: "فتحنا صفحة جديدة بين الشعبين"...الشرع: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان
أخبار لبنان
06:26
جنبلاط: "فتحنا صفحة جديدة بين الشعبين"...الشرع: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان
4
خبر عاجل
05:53
أحمد الشرع خلال اللقاء مع جنبلاط: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان على الاطلاق وستكون سندًا
خبر عاجل
05:53
أحمد الشرع خلال اللقاء مع جنبلاط: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان على الاطلاق وستكون سندًا
5
خبر عاجل
05:45
جنبلاط خلال اللقاء مع أحمد الشرع: الطريق طويل ونعاني نحن واياكم من التوسع الاسرائيلي وسأتقدم بمذكرة باسم "اللقاء الديمقراطي" حول العلاقات اللبنانية السورية
خبر عاجل
05:45
جنبلاط خلال اللقاء مع أحمد الشرع: الطريق طويل ونعاني نحن واياكم من التوسع الاسرائيلي وسأتقدم بمذكرة باسم "اللقاء الديمقراطي" حول العلاقات اللبنانية السورية
6
آخر الأخبار
05:23
بدء اللقاء بين جنبلاط والشرع في قصر الشعب
آخر الأخبار
05:23
بدء اللقاء بين جنبلاط والشرع في قصر الشعب
7
منوعات
16:09
هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة
منوعات
16:09
هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة
8
آخر الأخبار
14:44
الجزيرة نقلًا عن القناة 12: عملية الجيش الإسرائيليّ الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي "حماس" أدت إلى مقتله
آخر الأخبار
14:44
الجزيرة نقلًا عن القناة 12: عملية الجيش الإسرائيليّ الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي "حماس" أدت إلى مقتله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More