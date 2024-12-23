قاسم هاشم للـLBCI: العمل جارٍ على أن تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسًا

اعتبر النائب قاسم هاشم ان "جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني على موعدها، ولا جديد حتى اليوم رغم كل ما يقال من تكهنات وتحليلات".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI " الاتصالات مستمرّة ولكن صورة المرشّح النهائية لم تتبلور بعد".



واضاف "العمل جار على أن تنتج جلسة 9 كانون رئيسًا ويتم التواصل بين الجميع للتوافق أو التفاهم على كيفية اختيار الشخصية، أما موضوع تعطيل الجلسة فيعود الى الكتل نفسها".



وفي موضوع الفيتو على اسماء معينة، قال هاشم "قد يكون هناك رؤية ما، والكتل كافّة لديها رأي، قد يكون موافقًا أو معترضًا بشكل أو بآخر".



وأشار الى ان "الرئيس نبيه بري يُجري اتصالات مع الكتل كافة، ومع المعارضة بألوانها كافة، من أجل بلورة صورة نهائية للرئيس قبل الوصول الى موعد الجلسة".











