إيران "ليس لديها اتصال مباشر" مع القيادة الجديدة في سوريا

أكدت إيران الاثنين أن "ليس لديها اتصال مباشر" مع القيادة الجديدة في سوريا بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد الذي كان حليفا كبيرا لطهران.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي "ليس لدينا اتصال مباشر مع السلطة الحاكمة في سوريا".



وأكدت إيران دعمها سيادة سوريا مشددة على أن هذا البلد يجب ألا يصبح "ملاذا للإرهاب".



وقال بقائي "موقفنا المبدئي حول سوريا في غاية الوضوح: المحافظة على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، على أن يقرر الشعب في سوريا مستقبله من دون تدخل أجنبي مدمر" مضيفا أن سوريا يجب ألا تصبح "ملاذا آمنا للإرهاب".