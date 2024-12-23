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كهرباء لبنان: رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة الأعياد
أخبار لبنان
2024-12-23 | 04:01
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كهرباء لبنان: رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة الأعياد
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه تم وضع مجموعة غازية إضافية ونصف مجموعة بخارية في معمل الزهراني على الشبكة الكهربائية، أي إضافة حوالي //200// ميغاواط تقريبا على إجمالي الإنتاج، ما يسمح في زيادة حوالي ساعتين تغذية إضافيتين، مما سيؤدي بالتالي إلى رفع التغذية اليومية بالتيار الكهربائي من حوالي 4-6 ساعات لغاية حوالي 6-8 ساعات، على أن تستمر هذه الإجراءات خلال فترة الأعياد، ليصار إلى تقييم الوضع في الأسبوعين المقبلين ما بين المؤسسة ومجلس إدارتها ووزير الطاقة والمياه لاتخاذ القرار المناسب في حينه، وذلك بناءً على ضوء إمدادات المحروقات ومعدلات الجباية، وغيرها من العوامل المختلفة.
وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان أنها ستبقي المواطنين على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن.
أخبار لبنان
كهرباء لبنان
التغذية
التيار الكهربائي
الأعياد
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