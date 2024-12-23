الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النائب الخازن من دار الفتوى: يجب انتاج رئيس جمهورية في جلسة 9 ك2 وهذا رأي وطني
أخبار لبنان
2024-12-23 | 05:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
النائب الخازن من دار الفتوى: يجب انتاج رئيس جمهورية في جلسة 9 ك2 وهذا رأي وطني
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب فريد الخازن الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحته وهذه الزيارة للوقوف على رأي سماحته مما لهذه الدار من دور كبير في الحفاظ على وحدة لبنان واللبنانيين والحرص على قيامة دولة لبنانية قائمة وقوية وقادرة على النهوض بلبنان في المستقبل."
أضاف: "المرحلة التي نمر بها صعبة ولكن المستقبل القريب ذاهبون لمرحلة جديدة إن شاء الله وهذه المرحلة مختلفة عما سبق ولا بد من ان الرئيس والحكومة المقبلة في لبنان أن يؤديا دورا كبير في تأسيس دولة المواطنة وليست دولة الطوائف، وأن يكون هناك التزام نهائي وجدي بتطبيق اتفاق الطائف والحفاظ على الدستور اللبناني والجميع يتكلم عن أهمية الطائف وعن اتفاق الطائف ، ولكن لغاية اليوم لم يطبق الطائف كما يجب تطبيقه وفي النهاية الطائف هو دستورنا والدستور في لبنان حفاظاً على استقرار الساحة اللبنانية، واستقرار البلد لا بد من تطبيق الدستور".
وتابع:" وتحدثنا أيضاً مع سماحته عن أهمية الحفاظ على علاقات لبنان العربية والخليجية والدولية والحفاظ تحديداً على العلاقة مع الخليج العربي والمملكة العربية السعودية التي كان لها دور كبير في مساعدة لبنان في كل مفاصل تاريخه وإن كان في إنهاء الحرب الأهلية وبعد الحرب كانت تقف لجانب لبنان في كل الظروف سياسياً ومعنويا ومادياً، لذلك المرحلة السابقة شابت علاقات لبنان الخارجية والعربية والخليجية تحديداً ظروف لم يجب ان تمر بها وحدث اخطاء لا بد من تصحيحها ولا بد من سلك الطريق الصحيح في الداخل والخارج وكان اصرار على ان يكون هناك انتخاب رئيس في 9 ك2 ومسألة تأجيل الإنتخابات والفراغ الدستوري لا يجب ان يحصل، ويجب في جلسة 9 ك2 انتاج رئيس جمهورية هذا رأينا ورأي دار الفتوى وهذا رأي وطني".
وختم:"إن شاء الله سوف نتعاطى بكل جدية مع جلسة 9 ك2 لكي تثمر رئيس للجمهورية رئيس جامعاً وليس مفرقاً رئيس موحداً لكل اللبنانيين والقوى السياسية، ربما بعض الكتل النيابة لن تنتخبه ولكن لن يكون مستفزاً لهم، وهذه المعايير التي وضعت في الأساس لصفات رئيس يجب ان يحكم لبنان في هذه المرحلة لمدة 6 سنوات".
أخبار لبنان
الخازن
الفتوى:
انتاج
جمهورية
التالي
كركي : 57 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل
ميقاتي وقائد الجيش في مقر قيادة القطاع الشرقي لـ"اليونيفيل"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-10-06
النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: نحن لم نقاطع يوما أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب الرئيس يجب أن يكون نتيجة الوحدة الوطنية
آخر الأخبار
2024-10-06
النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: نحن لم نقاطع يوما أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب الرئيس يجب أن يكون نتيجة الوحدة الوطنية
0
آخر الأخبار
2024-11-07
جعجع لـ "جدل": أقبل بجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تشارك فيها الطائفة الشيعية والدستور يجيز ذلك والميثاق الوطني أيضاً فإذا رفض الموارنة على سبيل المثال أمراً فهل يُعطَّل البلد على أثره؟
آخر الأخبار
2024-11-07
جعجع لـ "جدل": أقبل بجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تشارك فيها الطائفة الشيعية والدستور يجيز ذلك والميثاق الوطني أيضاً فإذا رفض الموارنة على سبيل المثال أمراً فهل يُعطَّل البلد على أثره؟
0
آخر الأخبار
2024-10-28
النائب سيزار أبي خليل: مبادرات التيار الوطنيّ الحر كانت تطمح إلى توافق أوسع ونعمل نحو إعادة هيبة الدولة بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية وصولًا إلى حكومة مكتملة الصلاحية
آخر الأخبار
2024-10-28
النائب سيزار أبي خليل: مبادرات التيار الوطنيّ الحر كانت تطمح إلى توافق أوسع ونعمل نحو إعادة هيبة الدولة بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية وصولًا إلى حكومة مكتملة الصلاحية
0
آخر الأخبار
2024-10-28
مارك ضو: "المصيبة بتجمع" وجمعت اليوم 50 نائبا يمثلون أكثر من 100 نائب في المجلس النيابي وتحية لروح التضامن والمسؤولية الوطنية وهذا اللقاء كان يجب أن يكون جلسة نيابية رسمية يدعو إليها رئيس مجلس النواب
آخر الأخبار
2024-10-28
مارك ضو: "المصيبة بتجمع" وجمعت اليوم 50 نائبا يمثلون أكثر من 100 نائب في المجلس النيابي وتحية لروح التضامن والمسؤولية الوطنية وهذا اللقاء كان يجب أن يكون جلسة نيابية رسمية يدعو إليها رئيس مجلس النواب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
ميقاتي في ختام جولة في القطاع الشرقي: صمودكم وتمسككم بالأرض وثباتكم هو المطلوب
أخبار لبنان
07:40
ميقاتي في ختام جولة في القطاع الشرقي: صمودكم وتمسككم بالأرض وثباتكم هو المطلوب
0
أخبار لبنان
07:36
مولوي: مجلس وزراء الأمن السيبرانيّ العرب فرصة حقيقية لتعزيز التعاون العربيّ وتوحيد المساعي
أخبار لبنان
07:36
مولوي: مجلس وزراء الأمن السيبرانيّ العرب فرصة حقيقية لتعزيز التعاون العربيّ وتوحيد المساعي
0
أخبار لبنان
07:17
تيمور جنبلاط استقبل عون وأبي رميا... وهذا ما تمّ التشديد عليه
أخبار لبنان
07:17
تيمور جنبلاط استقبل عون وأبي رميا... وهذا ما تمّ التشديد عليه
0
أخبار لبنان
07:11
مواعيد العمل في أمانات السجل العقاري للاسبوع الحالي
أخبار لبنان
07:11
مواعيد العمل في أمانات السجل العقاري للاسبوع الحالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-12-22
ترقبوا تغطية مباشرة لزيارة وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز لسوريا
خبر عاجل
2024-12-22
ترقبوا تغطية مباشرة لزيارة وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز لسوريا
0
أمن وقضاء
08:21
وقفة رمزية لأهالي البسطة...
أمن وقضاء
08:21
وقفة رمزية لأهالي البسطة...
0
صحف اليوم
00:54
جعجع وباسيل: تنافس على المرجعية المسيحية رئاسياً (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:54
جعجع وباسيل: تنافس على المرجعية المسيحية رئاسياً (الشرق الأوسط)
0
فنّ
2024-12-21
"لبنان بلد لازم يعيش رغم كل الظروف"... جويل بحلق في رسالة مثابرة وأمل وإطلالتها تلفت الأنظار (صور)
فنّ
2024-12-21
"لبنان بلد لازم يعيش رغم كل الظروف"... جويل بحلق في رسالة مثابرة وأمل وإطلالتها تلفت الأنظار (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:35
الـLBCI داخل بلدة الخيام... الدمار هائل! (فيديو)
أخبار لبنان
03:35
الـLBCI داخل بلدة الخيام... الدمار هائل! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
03:14
بعد تسلمه 4 مراكز للجبهة الشعبية...الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا
تقارير نشرة الاخبار
03:14
بعد تسلمه 4 مراكز للجبهة الشعبية...الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا
0
أمن وقضاء
02:13
للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب
أمن وقضاء
02:13
للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب
0
آخر الأخبار
01:24
الـLBCI في جرد قوسايا حيث سريّة من الجيش قد توجهت مع مديرية المخابرات لتسلّم موقع القيادة العامة (فيديو)
آخر الأخبار
01:24
الـLBCI في جرد قوسايا حيث سريّة من الجيش قد توجهت مع مديرية المخابرات لتسلّم موقع القيادة العامة (فيديو)
0
اخبار البرامج
16:16
الطفلة ليان حاربت السرطان وانتصرت... وبديع أبو شقرا يحقق أمنيتها بطريقة مميزة! (فيديو)
اخبار البرامج
16:16
الطفلة ليان حاربت السرطان وانتصرت... وبديع أبو شقرا يحقق أمنيتها بطريقة مميزة! (فيديو)
0
اخبار البرامج
15:38
باسم مغنية يحقق حلم الطفل نضال... والأخير: أنا كثير كثير كثير مبسوط! (فيديو)
اخبار البرامج
15:38
باسم مغنية يحقق حلم الطفل نضال... والأخير: أنا كثير كثير كثير مبسوط! (فيديو)
0
اخبار البرامج
15:27
إلهام شاهين للـLBCI: لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي ولطالما فُهمت بطريقة خاطئة (فيديو)
اخبار البرامج
15:27
إلهام شاهين للـLBCI: لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي ولطالما فُهمت بطريقة خاطئة (فيديو)
0
رياضة
13:42
أكرم الحلبي رئيسًا لإتحاد كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
رياضة
13:42
أكرم الحلبي رئيسًا لإتحاد كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية لدعم الممثلين ذوي الأحوال الإقتصادية الصعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية لدعم الممثلين ذوي الأحوال الإقتصادية الصعبة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:04
لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد
حال الطقس
02:04
لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد
2
منوعات
16:09
هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة
منوعات
16:09
هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة
3
خبر عاجل
01:07
وصول ميقاتي الى الجنوب لتفقّد وحدات الجيش عند الخطوط الامامية والاطلاع من قائد الجيش المتواجد هناك على الاوضاع في القطاع الشرقي
خبر عاجل
01:07
وصول ميقاتي الى الجنوب لتفقّد وحدات الجيش عند الخطوط الامامية والاطلاع من قائد الجيش المتواجد هناك على الاوضاع في القطاع الشرقي
4
خبر عاجل
00:35
معلومات للـLBCI: سريّة فوج التدخل السادس بالجيش اللبناني توجّهت مع مديرية المخابرات إلى جرد قوسايا موقع القيادة العامة لتسلّمه
خبر عاجل
00:35
معلومات للـLBCI: سريّة فوج التدخل السادس بالجيش اللبناني توجّهت مع مديرية المخابرات إلى جرد قوسايا موقع القيادة العامة لتسلّمه
5
آخر الأخبار
14:44
الجزيرة نقلًا عن القناة 12: عملية الجيش الإسرائيليّ الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي "حماس" أدت إلى مقتله
آخر الأخبار
14:44
الجزيرة نقلًا عن القناة 12: عملية الجيش الإسرائيليّ الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي "حماس" أدت إلى مقتله
6
أمن وقضاء
12:46
العثور على شاب مقتولًا في منطقة مشروع جبور- الرميلة
أمن وقضاء
12:46
العثور على شاب مقتولًا في منطقة مشروع جبور- الرميلة
7
فنّ
12:23
"السكوت كان الحمدالله الو رجّة وصوت"... باميلا الكيك تنشر تفاصيل إطلالتها في الموريكس دور: سَقَطَ القِناع! (فيديو)
فنّ
12:23
"السكوت كان الحمدالله الو رجّة وصوت"... باميلا الكيك تنشر تفاصيل إطلالتها في الموريكس دور: سَقَطَ القِناع! (فيديو)
8
خبر عاجل
09:42
أكرم حلبي رئيسًا لولاية ثالثة تواليًا لإتحاد كرة السلة بعد فوز لائحته بالتزكية
خبر عاجل
09:42
أكرم حلبي رئيسًا لولاية ثالثة تواليًا لإتحاد كرة السلة بعد فوز لائحته بالتزكية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More