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ميقاتي من الخيام: طلبت اجتماعاً مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً

أخبار لبنان
2024-12-23 | 05:47
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ميقاتي من الخيام: طلبت اجتماعاً مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً
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ميقاتي من الخيام: طلبت اجتماعاً مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أن الجيش اللبناني سيقوم بمهامه كاملة في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها، كاشفاً عن اجتماع سيعقد مع اللجنة التي تشرف على وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي خلال جولة تفقدية قام بها في الجنوب، صباح اليوم الاثنين مع قائد الجيش جوزيف عون: " سنعقد اجتماعاً مع اللجنة التي تشرف على وقف إطلاق النار، وأمامنا مهام كثيرة، أبرزها انسحاب العدو من كل الأراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الأخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة".

وأكد أن "الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب، وسيثبت الجيش أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر".

وأثنى ميقاتي على قائد الجيش العماد جوزيف عون "شاكراً له دعمه الكامل للجيش".

وقال: "رغم كل الإمكانات الضئيلة، بقي الجيش صامدا في مراكزه وحافظ على المدنيين. وسنكمل مهمتنا لأننا مؤمنون بما نقوم به".
 
وتابع: "التأخير والمماطلة لتنفيذ القرار الدولي لم تأت من جهة الجيش  بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي وهناك مماطلة من قبله ويجب أن نراجع أطراف إتفاق وقف إطلاق النار،  وهم الفرنسيون والأميركيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في تفاهم وقف إطلاق النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية".

واكد ميقاتي اصراره على "حل كل الخلافات بما يتعلق بالخط الأزرق لكي لا يكون هناك أي مبرر لوجود أي احتلال اسرائيلي على أرضنا. الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ ما توصلنا اليه من اجراءات بما يتعلق بالقوانين الدولية، كما أنها ملتزمة كاملا بقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا ما نقوم به. وأقول لمن يشكك تفاءلوا بالخير تجدوه".

واوضح ان "الدمار في بلدة الخيام يؤلم القلب وهناك دمار كبير جدا وحتما ستكون هناك خطة لإعادة الإعمار وندرس هذا الموضوع ضمن السرعة والشفافية الكاملة لتنفيذه. كذلك، نسعى مع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي والدول العربية خاصة والدول الصديقة للقيام بإنشاء صندوق ائتمان يشارك فيه الجميع من أجل القيام بإعادة إعمار كل ما تدمر في الجنوب اللبناني".
 
 

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