لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة... كهرباء زحلة تضيء سيدة زحلة

للسنة التاسعة والعشرين على التوالي، بادرت شركة كهرباء زحلة بإضاءة برج سيدة زحلة والبقاع لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة 24/24 ساعة بأحدث ما توصل اليه عالم الضوئيات ليشع سلاماً وانفتاحاً على زحلة والبقاع إيماناً منها بضرورة التمسك بالأمل والحب والتسامح في زمن الميلاد رغم الصعوبات التي يمر بها لبنان واللبنانيين.