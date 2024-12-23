لجنة متابعة مصغرة من قوى المعارضة عقدت اجتماعاً لمتابعة الملف الرئاسي

عقدت لجنة متابعة مصغرة من قوى المعارضة اجتماعا لمتابعة الملف الرئاسي ضمّ كل من: النائب فؤاد مخزومي، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، النائب الياس حنكش، والنائب ميشال دويهي.



وقد تم البحث بالمقاربات والأسماء المطروحة لتولي سدة الرئاسة.