كتلة الاعتدال بعد لقاء الجميل: لن نصرّح بما بحثناه حرصًا على نجاح العمل

أكّدت كتلة الاعتدال أنّها لن تصرّح بما بحثته مع النائب سامي الجميل، حرصًا على نجاح العمل.



وقالت الكتلة، من بكفيا إنّ الزيارة كانت للتوافق على الخطوط العريضة.



وأضافت: "سنصل إلى انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني إذا شاء الله."

وتمنّى رئيس "حزب الكتائب" سامي الجميّل، بدوره، أن يلتقيَ الجميع على بناء الدولة.



ورأى أنّ جلسة 9 كانون الثانس لانتخاب رئيس للجمهورية فرصة تاريخية للمرة الاولى لانتخاب رئيس من دون وصاية.



وقال: "أرسلنا اسماء اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية لمعرفة مصيرهم."



وطالب من السلطة السورية الجديدة بالمساعدة على القبض على حبيب الشرتوني.



وقال: "اتوجّه إلى الشعب السوريّ الذي يعيش فترة مفصلية وههناك مواقف أظهرت احترام سيادة لبنان ونشوء علاقات ودية بين سوريا ولبنان."



وأضاف: "نعيّد بفرح وبأجواء من الأمل لأنّنا في مرحلة انتقالية لبنان يتّجه فيها إلى التطور والازدهار."