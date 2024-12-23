كتاب من محافظ بيروت الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخليّ

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنّ محافظ مدينة بيروت مروان عبود وجه كتابًا إلى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخليّ.



وأوضح البيان أنّه طلب فيه الايعاز لمن يلزم من القطاعات المعنية في شرطة بيروت، لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد في شوارع واحياء مدينة بيروت، سيما في فترة الاعياد المجيدة وخصوصًا قرب المراكز والمعابد الدينية والاماكن السياحية ونقاط اقامة الاحتفالات العامة.



وأكّد أنّ ذلك لعدم عرقلة حركة السير وإزعاج المارة.