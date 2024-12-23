اليونيفيل تطلب من الجيش الإسرائيلي تسريع انسحابه من جنوب لبنان

حضت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي على تسريع انسحابه من جنوب لبنان بعد شهر تقريبا من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ.



وجاء في بيان "تحثّ اليونيفيل بقوة على تسريع التقدّم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه". كما "تدعو اليونيفيل جميع الأطراف الفاعلة إلى التوقّف عن انتهاك القرار 1701 والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرّض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهشّ السائد حاليا".