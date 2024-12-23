باسيل: سنمنح لكل اعلاميّ تناولنا بطريقة مغرضة فرصة الاعتذار ومن لن يقوم بذلك سنتقدم بشكوى قضائية ضده

أكّد النائب جبران باسيل أنّ مزارع شبعا لبنانية والحدود أمر سيادي لبنانيّ.



وطالب، بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار، النظام السوريّ الجديد بالاعتراف بالمزارع لبنانية.



وقال: "يجب أن يكون لدينا هدف جديد، بعد وقف اطلاق النار وهو الحفاظ على السيادة اللبنانية."



وأضاف: "ليس مكاننا أن نعلق على الأحداث الأخيرة بل يمكننا أن نتمنى لسوريا السلام والحرية وأن ينعكس ما يحصل بشكل ايجابي على لبنان ونرفض أيّ تعاطي خاطئ مع أيّ مكون لبنانيّ نتيجة ما يحصل في سوريا."



وأعلن البدء بدراسة قانون يقضي بالعودة الفورية للاجئين السوريين ويمنع دخول أيّ لاجئ إلى لبنان.



ولفت باسيل إلى أنّه كان من المفترض أن تسقط أسباب بقاء النازحين في لبنان بعد سقوط النظام.



وأمل أن ترفع العقوبات وأن تبدأ عمليات الاعمار وحتى أن يذهب اللبنانيون للعمل في سوريا.



وشدد على رفض التيار التنمّر والافتراء عليه من دون محاسبة وأنّه سيلاحق هؤلاء الأشخاص شعبيًا وإعلاميًا في حال لم يأخذ القضاء الحكم سريعًا.



وقال: "في مناسبة الأعياد سنمنح لكل سياسيّ واعلاميّ تناولنا بطريقة مغرضة فرصة الاعتذار وسنسامحه ومن لن يقوم بذلك سنتقدم بشكوى قضائية ضده."



وأضاف: "متمسكون بحل مشكلة السلاح على أن يكون بإمرة الدولة وذلك بالتفاهم بين الفرقاء اللبنانيين وحُمّلنا مسؤولية المسجونين اللبنانيين في السجون السورية، في حين قمنا بكل ما يلزم لكشف الحقيقة وايجادهم والحملة التي شُنّت ضدنا تضمّنت ذمًا."

