أدرعي: لن نسمح لحزب الله بتسليح نفسه من جديد

نشر التحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه عبر منصة إكس مقطعا من مقابلته مع قناة الحرة.



وأرفق أدرعي الفيديو بالتالي: "قلت في مقابلة مع قناة الحرة اليوم من معرض الأسلحة المصادرة من أوكار حزب الله في جنوب لبنان أننا لن نسمح لحزب الله من تسليح نفسه من جديد ومن اعمار قدراته ومن تهديد أمن إسرائيل. سنتابع محاولات حزب الله وأنشطته عن كثب ولن نتردد في هذا المجال ".