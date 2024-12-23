أدرعي: لن نسمح لحزب الله بتسليح نفسه من جديد

قلت في مقابلة مع قناة الحرة اليوم من معرض الأسلحة المصادرة من أوكار حزب الله في جنوب لبنان أننا لن نسمح لحزب الله من تسليح نفسه من جديد ومن اعمار قدراته ومن تهديد أمن إسرائيل. سنتابع محاولات حزب الله وأنشطته عن كثب ولن نتردد في هذا المجال @alhurranews pic.twitter.com/UTxv1ccYxB
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 23, 2024
قلت في مقابلة مع قناة الحرة اليوم من معرض الأسلحة المصادرة من أوكار حزب الله في جنوب لبنان أننا لن نسمح لحزب الله من تسليح نفسه من جديد ومن اعمار قدراته ومن تهديد أمن إسرائيل. سنتابع محاولات حزب الله وأنشطته عن كثب ولن نتردد في هذا المجال @alhurranews pic.twitter.com/UTxv1ccYxB