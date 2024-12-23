جلسة استثنائية لكتلة الوفاء للمقاومة للبحث في قضية النازحين اللبنانيين

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلسة استثنائية خصصت للبحث في قضية النازحين اللبنانيين الى الجمهورية العراقية.



واستُعرضت مجريات العمل مع الحكومة العراقية والوزارات والإدارات المعنية من جهة والحكومة اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط من جهة ثانية.



وتقرر تشكيل لجنة للمتابعة مع الرئيس نبيه بري والرئيس ميقاتي، خصوصًا أنّ هذا الملف من مسؤوليات الحكومة اللبنانية التي يقع على عاتقها موضوع النازحين اللبنانيين، بهدف تكليف الأجهزة المعنية وفي مقدمتها الهيئة العليا للإغاثة ولجنة الطوارئ الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة ومعالجة الموضوع بصورة فورية.