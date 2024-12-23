ميقاتي: لبنان سيتعاون مع الإنتربول للقبض على مسؤول سوريّ متهم بجرائم حرب

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن والذي تتهمه السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في عهد نظام بشار الأسد المخلوع.



وقالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية لرويترز إنّ لبنان تلقى الأسبوع الماضي برقية رسمية من الإنتربول تحث سلطاته على القبض على حسن إذا كان موجودا على الأراضي اللبنانية أو إذا دخلها وتسليمه الى الولايات المتحدة. ولا يزال مكان وجود حسن غير معروف.



كما قال ميقاتي لرويترز: "نحن ملتزمون بالتعاون مع كتاب الإنتربول المتعلق بتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية، كما هو التعاون باستمرار في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدوليّ."



وفي التاسع من كانون الأول، كشفت لائحة اتهام أميركية عن اتهامات ضد الحسن (72 عامًا) بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك تعذيب المعتقلين، وبعضهم أميركيون، خلال الحرب الأهلية السورية.



وأفادت مصادر قضائية لبنانية، بأنّ مذكرة التوقيف الصادرة عن الإنتربول تتهم حسن بالتورط في "جرائم حرب وتعذيب وإبادة جماعية".



ولفتت المصادر إلى أنّ الحسن مسؤول أيضًا عن الإشراف على إلقاء آلاف الاطنان من البراميل المتفجرة على السكان السوريين، مما أدى إلى مقتل عدد لا يحصى من المدنيين.



وقال مصدران أمنيان لرويترز إن ما يصل إلى ثلاثين من ضباط المخابرات السابقين وضباط الفرقة الرابعة في الجيش في عهد نظام الأسد الذين اعتقلتهم السلطات اللبنانية هم الآن رهن الاحتجاز لدى الشرطة.