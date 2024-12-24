الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب

أخبار لبنان
2024-12-24 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أن لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة الى ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط، الذي يجعل منه ما هو في طبيعة نظامه السياسيّ، فيكون فيه جيش واحد لا جيشان، وسياسة واحدة لا سياستان، ولا يدخل في حروب ونزاعات أو أحلاف، بل يحافظ بقواه الذاتيّة على سيادة أراضيه ويدافع عنها بوجه كل معتدٍ، ولا يتدخّل في شؤون الدول. هذا الحياد يمكّن لبنان من القيام بدوره الفاعل كمكان لقاء وحوار بين الثقافات والأديان، ومدافع عن السلام والتفاهم في المنطقة.

وقال خلال توجيهه رسالة الميلاد بعنوان "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر"، أنه لا بدّ من المدرسة الكاثوليكيّة والجامعة ان تربّيا الأجيال الطالعة على ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط والفاعل.

وعن انتخاب رئيس للجمهوريّة، قال الراعي: "نتطلّع بثقة وتفاؤل الى التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهوريّة بعد فراغ مخزٍ دام سنتين وشهرين، خلافًا للدستور، ومن دون أيّ مبرر لهذا الفراغ، سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الأمة، بانتظار مجيء الاسم من الخارج. وهذا حيف كبير. فإنّنا نضع حدث انتخاب الرئيس في إطار السنة المقدسّة 2025 التي دعا اليها قداسة البابا فرنسيس ونتمنّاها لكم جميعًا سنة خير وبركات من نعم ميلاد الرب يسوع المسيح".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

رسالة

الميلاد:

للعودة

ثقافة

الحياد

الإيجابي...

للفراغ

الرئاسي

الثقة

بالنفس

النواب

LBCI التالي
فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة
وزير الزراعة في كتب الى المعنيين: لمكافحة تهريب المنتجات الزراعية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:55

الراعي في رسالة الميلاد: نتطلع الى 9 كانون الثاني المقبل بعد فراغ مخز خلافاً للدستور ومن دون أي مبرر سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الامة بانتظار أن يأتي الاسم من الخارج

LBCI
آخر الأخبار
02:42

الراعي في رسالة الميلاد: لا خلاص في لبنان الا بالعودة الى ثقافة الحياد الايجابي الناشط ويكون جيش واحد لا جيشان وسياسة واحدة لا سياستان ولا يدخل في نزاعات بل يحافظ على سيادة اراضيه ويدافع عنها امام كل معتد ولا يتدخل بشؤون الدول

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-19

البزري بعد لقائه الراعي: لا سبب للنواب لعدم إتمام الاستحقاق الرئاسيّ

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-08

الراعي خلال لقائه عددًا من ممثلي الأحزاب اللبنانية في فرنسا: لضرورة التوصل إلى توافق وطني لتحقيق الإستحقاق الرئاسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:46

لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري اعلنت إقفال الأقسام كافة واستقبال الحالات الحرجة فقط

LBCI
أخبار لبنان
07:40

كركي من النبطية: نكبة حلت على النبطية وأبسط الامور أن يكون الضمان الى جانب المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
07:16

توقيف مهرّب وسوريين دخلوا لبنان خلسة

LBCI
اقتصاد
07:07

قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:35

وزير الاقتصاد بحث والسفير التركي في تعزيز التعاون

LBCI
اقتصاد
07:04

سفير قطر بحث مع الهيئات الإقتصادية في سبل تنمية العلاقات وتشديد على انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني

LBCI
صحف اليوم
00:14

تحرُّك أميركي متوقع باتجاه الرئيس بري للاتفاق على هوية المرشح (الانباء الكويتية)

LBCI
آخر الأخبار
15:19

كارلوس غصن: لست مهتما بالسياسة ولن أترشح لرئاسة الجمهورية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

اجواء عيد الميلاد في قرى جنوبية عدّة

LBCI
أخبار دولية
05:26

منظمة Hostage Aid: الصحافي أوستن تايس على قيد الحياة

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
03:30

الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ترامب يلوح بعودة النفوذ الأميركيّ إلى قناة بنما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اسرائيل تناقش خطواتٍ عسكرية تصعيدية باتجاه اليمن وايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الجيش يتسلم معكسر الجبهة الشعبية الفلسطينية في قوسايا... والعين على أنفاق الناعمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حادثة البايجر المفخخ على لسان عميلين سابقين في الموساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

من الخيام المنكوبة تأكيد على التزام لبنان بالـ١٧٠١ ومطالبة بوقف اسرائيل عند حدها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
17:01

"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)

LBCI
فنّ
16:16

بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!

LBCI
منوعات
17:19

بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:41

مصادر في حزب الله لـ "الشرق الأوسط": حدَّدنا مكاناً لدفن نصر الله

LBCI
خبر عاجل
07:11

اردوغان يلتقي وليد جنبلاط في أنقرة (صوَر)

LBCI
خبر عاجل
09:54

التحكم المروري: انقلاب بيك آب على أوتوستراد البترون باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير أميون

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار دولية
01:26

مئات المسيحيين السوريين يتظاهرون في دمشق بعد إحراق شجرة خاصة بعيد الميلاد قرب حماه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More