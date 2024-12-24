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الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب
أخبار لبنان
2024-12-24 | 03:30
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الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب
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الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب
شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أن لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة الى ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط، الذي يجعل منه ما هو في طبيعة نظامه السياسيّ، فيكون فيه جيش واحد لا جيشان، وسياسة واحدة لا سياستان، ولا يدخل في حروب ونزاعات أو أحلاف، بل يحافظ بقواه الذاتيّة على سيادة أراضيه ويدافع عنها بوجه كل معتدٍ، ولا يتدخّل في شؤون الدول. هذا الحياد يمكّن لبنان من القيام بدوره الفاعل كمكان لقاء وحوار بين الثقافات والأديان، ومدافع عن السلام والتفاهم في المنطقة.
وقال خلال توجيهه رسالة الميلاد بعنوان "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر"، أنه لا بدّ من المدرسة الكاثوليكيّة والجامعة ان تربّيا الأجيال الطالعة على ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط والفاعل.
وعن انتخاب رئيس للجمهوريّة، قال الراعي: "نتطلّع بثقة وتفاؤل الى التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهوريّة بعد فراغ مخزٍ دام سنتين وشهرين، خلافًا للدستور، ومن دون أيّ مبرر لهذا الفراغ، سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الأمة، بانتظار مجيء الاسم من الخارج. وهذا حيف كبير. فإنّنا نضع حدث انتخاب الرئيس في إطار السنة المقدسّة 2025 التي دعا اليها قداسة البابا فرنسيس ونتمنّاها لكم جميعًا سنة خير وبركات من نعم ميلاد الرب يسوع المسيح".
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