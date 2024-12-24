الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حفلة الميلاد السنوية في جامعة الروح القدس... رحلة موسيقية تأملية امتزج فيها التراث السّرياني الماروني بروائع الموسيقى الكلاسيكية الميلادية

أخبار لبنان
2024-12-24 | 04:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حفلة الميلاد السنوية في جامعة الروح القدس... رحلة موسيقية تأملية امتزج فيها التراث السّرياني الماروني بروائع الموسيقى الكلاسيكية الميلادية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
حفلة الميلاد السنوية في جامعة الروح القدس... رحلة موسيقية تأملية امتزج فيها التراث السّرياني الماروني بروائع الموسيقى الكلاسيكية الميلادية

أحيت جوقة جامعة الروح القدس – الكسليك حفلة الميلاد السنوية بعنوان: "ولادة إيقاع، من أجل رحلة تحوّل"، بقيادة عميد كليّة الموسيقى والفنون المسرحيّة الأب البروفسور ميلاد طربيه، في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني، التي غصّت بحضور كثيف تقدّمه سعادة السفير البابوي المطران باولو بورجيا، قدس الأب العام هادي محفوظ الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية، وعدد من المطارنة، والآباء المدبرين العامين في الرهبانية، ورئيس الجامعة الأب طلال هاشم وفعاليّات دبلوماسية وقضائية وروحية ونقابية وتربوية وبلدية ومدنية وفنية وإعلامية...

وعلى مدى ساعتين، قدّمت الجوقة المؤلفة من أساتذة الكلية وطلابها المحترفين، باقة من الترانيم الليتورجية المارونية والسريانية من ألحان الأبوين يوسف الأشقر وميلاد طربيه والملحنين الصاعدين إيلي حردان وجيلبير الرحباني وجورجيو بواري وماريانو عازار، وكانت بعض الترانيم من كتابة الشاعر رودي رحمة. ثم أنشدت الجوقة في القسم الثاني من البرنامج مجموعة من روائع الموسيقى الكلاسيكية الغربية الخاصة بعيد الميلاد لكبار المؤلفين الموسيقيين.

هذا وتألّق في الإنشاد المنفرد كل من سمر بعقليني وأنطوني جروان وبيار دريان وميرا عقيقي وسيزار ناعسي. وهم من أساتذة الكلية وطلابها. أما التوزيع الموسيقي فكان لكل من جيلبير الرحباني وموريسيو سكارفو وإيلي حردان وأنطوان ديب ومارون عازار.

تميزت الحفلة بالانسجام والتناغم بين أعضائها، فاستمتع الحضور بأمسية مليئة بالتأمل والرجاء، حيث هلّلت لولادة المخلّص، ودعت إلى السلام والفرح، مجسّدة روح عيد الميلاد الحقيقية.

قدّمت الحفلة الإعلامية إيليز فرح التي دعت الحضور إلى السفر "من جامعة الروح القدس مع كلية الموسيقى والفنون المسرحية برفقة عميدها الملهم الأب ميلاد طربيه السّاهر مع جميع الرّهبان والأساتذة والاختصاصيين إلى رفع مستواها إلى المقامات الساحرة للآذان والقلوب والعقول، برحلة موسيقية تأملية، حيث سيمتزج تراثنا السّرياني الماروني بروائع الموسيقى الكلاسيكية الميلادية، ليكون صوتها صدى لذلك الإيقاع الذي ولد في بيت لحم منذ ألفي عام، ولا يزال يملأ العالم بالنور والأمل".

ثم ألقى رئيس الجامعة، الأب طلال هاشم، كلمة رحّب فيها بالحضور، منوّهًا "بتميّز جوقة الجامعة التي تعكس صورة مهمة عن هوية الجامعة. على مر تاريخها، كانت هذه الجامعة تحافظ دائمًا على رسالة ائتمنتها عليها الرهبانية اللبنانية المارونية التي تنضوي إليها، وهي رسالة العطاء والتميّز والجودة في التعليم العالي، والمساهمة في تطوير المجتمع. كانت هذه الرسالة دائمًا نصب أعينها في كل عمل تقوم به، حيث تغرف من الجذور والينابيع التي تفتخر بها لاستشراف المستقبل".

كما أشاد الأب طلال هاشم بقدرات ومهنية واحتراف أعضاء هذه الجوقة، "التي تتألف من مرنمين وعازفين، بعضهم من طلاب الجامعة. وثمّن القيادة الرشيدة للأب ميلاد طربيه، المتميّز بالإيمان العميق، والذي كرّس حياته لعمله المبدع في الموسيقى، تأليفًا وتلحينًا وتعليمًا، لنشر هذه الثقافة الموسيقية العميقة".
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الميلاد

السنوية

جامعة

الروح

القدس...

موسيقية

تأملية

امتزج

التراث

السّرياني

الماروني

بروائع

الموسيقى

الكلاسيكية

الميلادية

LBCI التالي
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00
موظفو مستشفى الحريري اعتصموا وأقفلوا باب الطوارئ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-11

معرض لجامعة الروح القدس في الأمم المتحدة لمناسبة مرور 440 عامًا على تأسيس المدرسة المارونية في روما

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-21

جائزة المجمع العربيّ للموسيقى لعام 2024 تُمنح إلى جامعة الروح القدس - الكسليك

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-25

عرض مشاريع شركات ناشئة في جامعة الروح القدس... حلول مبتكرة في الإستدامة والتكنولوجيا

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-21

صلاة من أجل السلام في لبنان بذكرى الاستقلال في جامعة الروح القدس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:46

لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري اعلنت إقفال الأقسام كافة واستقبال الحالات الحرجة فقط

LBCI
أخبار لبنان
07:40

كركي من النبطية: نكبة حلت على النبطية وأبسط الامور أن يكون الضمان الى جانب المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
07:16

توقيف مهرّب وسوريين دخلوا لبنان خلسة

LBCI
اقتصاد
07:07

قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-12-23

للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب

LBCI
فنّ
11:00

حاول وفريقه تشويه سمعتها... ممثلة شهيرة تتهم زميلها بالتحرش: ما القصة؟

LBCI
خبر عاجل
2024-11-26

بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار دولية
2024-12-12

إردوغان: الصومال وإثيوبيا توصلتا إلى اتفاق تاريخيّ ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقيّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

اجواء عيد الميلاد في قرى جنوبية عدّة

LBCI
أخبار دولية
05:26

منظمة Hostage Aid: الصحافي أوستن تايس على قيد الحياة

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
03:30

الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ترامب يلوح بعودة النفوذ الأميركيّ إلى قناة بنما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اسرائيل تناقش خطواتٍ عسكرية تصعيدية باتجاه اليمن وايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الجيش يتسلم معكسر الجبهة الشعبية الفلسطينية في قوسايا... والعين على أنفاق الناعمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حادثة البايجر المفخخ على لسان عميلين سابقين في الموساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

من الخيام المنكوبة تأكيد على التزام لبنان بالـ١٧٠١ ومطالبة بوقف اسرائيل عند حدها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
17:01

"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)

LBCI
فنّ
16:16

بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!

LBCI
منوعات
17:19

بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:41

مصادر في حزب الله لـ "الشرق الأوسط": حدَّدنا مكاناً لدفن نصر الله

LBCI
خبر عاجل
07:11

اردوغان يلتقي وليد جنبلاط في أنقرة (صوَر)

LBCI
خبر عاجل
09:54

التحكم المروري: انقلاب بيك آب على أوتوستراد البترون باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير أميون

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار دولية
01:26

مئات المسيحيين السوريين يتظاهرون في دمشق بعد إحراق شجرة خاصة بعيد الميلاد قرب حماه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More