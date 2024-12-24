بري: مدعوون الى مقاربة كافة قضايانا بروحية ميلادية



لمناسبة عيد الميلاد المجيد توجه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بالتهنئة من اللبنانيين عامة والطوائف المسيحية خاصة.



وقال: "عشية الميلاد المجيد مدعوون جميعاً الى مقاربة كافة قضايانا المتصلة بكل مناح حياتنا وسلوكنا وعلاقاتنا الإنسانية والسياسية والإجتماعية بروحية ميلادية ، تراحماً ومحبةً وتواضعاً وتسامحاً ومصالحة ومصارحة ، فلا ميلاد من دون محبة وعطاء وتضحية وتواصلاً لا ينقطع من أجل الإنسان ومن أجل لبنان ، حينها نستحق الميلاد ونعيشه رسالة وأملاً وخلاصاً ورجاءً".