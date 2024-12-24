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وزير العدل: سلّمنا ميقاتي أسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية

أخبار لبنان
2024-12-24 | 06:15
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وزير العدل: سلّمنا ميقاتي أسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية
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وزير العدل: سلّمنا ميقاتي أسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية


أعلن وزير العدل هنري خوري انه تم تسليم الرئيس نجيب ميقاتي أسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وقال: "كانت هذه الاسماء، في حوزة لجنة المفقودين الذي يرأسها المدعي العام في بيروت . وسيقوم ميقاتي بدوره بكل ما هو مطلوب من أجل متابعة هذا الملف. ونأمل ان يصل من خلال الاتصالات الذي سيقوم بها الى نتائج ايجابية، ولكن هذا لا يمنع ان تستمر اللجنة في ممارسة أعمالها ونشاطها والاستماع الى كل شخص كان مسجونا في السجون السورية".
 
وقال:"حاليا هناك اجتماعات لهيئة الطوارئ التي تشكلت من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء ، وهي تقوم بدورها وان شاء الله  تكون النهاية ايجابية لصالح أهالي المفقودين وبظهور المفقودين الذين لا يزالون في سوريا".
 
أضاف:"من الواضح ان كل السجون في سوريا، قد حررت من جميع المساجين، والجميع ينتظر اذا ما كان هناك سجون سرية لا زال سجنائها غير محررين ، بانتظار هذه النتائج، نأمل جميعا إيجاد لبنانيين مفقودين كانوا أعتقلوا او تم ايقافهم من قبل السلطات السورية في حينه. ونأمل ان تعطي الأمور نتائج ايجابية".

وختم :" كذلك تسلمت من دولة الرئيس أسماء السجناء في لبنان والذين يتجاوز عددهم 6500 سجين . وسنطلع على جدول الاسماء لكي نرى ما يمكن القيام به في هذا الموضوع".

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