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محمد الحوت: الرحلات ممتلئة
أخبار لبنان
2024-12-24 | 06:19
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محمد الحوت: الرحلات ممتلئة
اعلن المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت انه لمناسبة الاعياد، كل الرحلات ممتلئة.وقال بعد لقائه ميقاتي: "نعتبر ان الموسم مزدهر، ولكن الارقام تشير الى انها ستكون اقل من العام 2023، مع العلم انه سجل تحسنا قويا بعد وقف اطلاق النار".
أضاف:" كذلك اطلعت رئيس الحكومة علي الاجراءات المتخذة بالنسبة لزيارة عدد الرحلات الى العراق، اي من بغداد والنجف منذ الاسبوع الفائت حتى اليوم، كما اننا لا نزال نعمل على زيادة الرحلات لتأمين عودة اللبنانيين من العراق ، ومنذ انتهاء الحرب حتى الان نقلنا 14 الف لبناني من العراق الى لبنان".
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