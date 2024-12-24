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أدرعي: مصادرة أكثر من 84 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة في أوكار حزب الله في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2024-12-24 | 10:04
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أدرعي: مصادرة أكثر من 84 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة في أوكار حزب الله في جنوب لبنان
نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افخاي أدرعي عبر منصة X أنه قد تمّت"مصادرة أكثر من 84 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة في أوكار حزب الله في جنوب لبنان".
وقال "الرسالة بسيطة وموجهة إلى سكان لبنان في جنوبه وبقاعه وعمقه: هل ستسمح الدولة اللبنانية لمرتزقة ايران في لبنان ان يحاولوا اعادة اعمار قدراتهم العسكرية ام ستمنع ذلك. نحن مصممون على منع حزب الله من تسليح نفسه من جديد من اعمار قدراته ومن تهديد أمن إسرائيل".
واضاف "لقد عمل جيش الدفاع خلال حملة سهام الشمال في نحو 20 قرية في جنوب لبنان حوّلها حزب الله إلى معاقل مستخدمًا المناطق المدنية لتخزين الوسائل القتالية والانطلاق نحو مهاجمة إسرائيل، وخلال أعمال التمشيط في هذه القرى تم العثور على مستودعات أسلحة احتوت على أنواع متنوعة من الوسائل القتالية مثل القذائف الصاروخية ومنصات اطلاقها مرورًا بالصواريخ المضادة للدروع المتقدمة والأسلحة الرشاشة وصولًا إلى عربات خاصة احتوت على وسائل إطلاق قذائف حزب الله المختلفة مثل بركان وغيرها. "
وتابع "تجريد حزب الله من هذه القدرات يعتبر انجازًا مهمًا في ضرب حزب الله واضعافه".
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