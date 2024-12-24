الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدرعي: مصادرة أكثر من 84 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة في أوكار حزب الله في جنوب لبنان

أخبار لبنان
2024-12-24 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أدرعي: مصادرة أكثر من 84 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة في أوكار حزب الله في جنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أدرعي: مصادرة أكثر من 84 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة في أوكار حزب الله في جنوب لبنان

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افخاي أدرعي عبر منصة X أنه قد تمّت"مصادرة أكثر من 84 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة في أوكار حزب الله في جنوب لبنان". 

وقال "الرسالة بسيطة وموجهة إلى سكان لبنان في جنوبه وبقاعه وعمقه: هل ستسمح الدولة اللبنانية لمرتزقة ايران في لبنان ان يحاولوا اعادة اعمار قدراتهم العسكرية ام ستمنع ذلك. نحن مصممون على منع حزب الله من تسليح نفسه من جديد من اعمار قدراته ومن تهديد أمن إسرائيل".

واضاف "لقد عمل جيش الدفاع خلال حملة سهام الشمال في نحو 20 قرية في جنوب لبنان حوّلها حزب الله إلى معاقل  مستخدمًا المناطق المدنية لتخزين الوسائل القتالية والانطلاق نحو مهاجمة إسرائيل، وخلال أعمال التمشيط في هذه القرى تم العثور على مستودعات أسلحة احتوت على أنواع متنوعة من الوسائل القتالية مثل القذائف الصاروخية ومنصات اطلاقها مرورًا بالصواريخ المضادة للدروع المتقدمة والأسلحة الرشاشة وصولًا إلى عربات خاصة احتوت على وسائل إطلاق قذائف حزب الله المختلفة مثل بركان وغيرها. "

وتابع "تجريد حزب الله من هذه القدرات يعتبر انجازًا مهمًا في ضرب حزب الله واضعافه".

أخبار لبنان

مصادرة

أنواع

مختلفة

أوكار

لبنان

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 24 -12-2024
بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-12-18

أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
2024-12-12

أدرعي: هاجمنا عددًا من عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
2024-11-29

أدرعي: رصدنا نشاطًا وتحركًا لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وتم احباط التهديد بغارة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-29

جعجع: حزب الله ارتكب جريمة كبيرة بحق اللبنانيين وبحق سكان البقاع والجنوب والضاحية وكنا بغنى عن استشهاد أكثر من 4000 وعن تهجير من تهجّر وتدمير ما تدمّر ورغم كل هذه الكوارث لا يزال نواب الحزب يتحدثون عن "انتصار" بمنطق عجيب غريب لا يمتّ إلى الواقع بصلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:48

الجيش: توقيف 3 مواطنين في خلدة لترويجهم عملات مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

النقل المشترك والتعديات عليه تابع…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هوكشتاين في بيروت مطلع العام المقبل واتفاق وقف النار على المحكّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات

LBCI
آخر الأخبار
13:07

فريق التفاوض الإسرائيليّ يعود إلى إسرائيل لمشاورات داخلية تتعلق باتفاق الرهائن

LBCI
خبر عاجل
2024-10-06

الجيش الإسرائيلي دمر مسجداً في يارون (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-11-01

أميركا تطالب إسرائيل بتمديد إعفاء يتيح التعاون مع البنوك الفلسطينية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

النقل المشترك والتعديات عليه تابع…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هوكشتاين في بيروت مطلع العام المقبل واتفاق وقف النار على المحكّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

ليلة عيد الميلاد من جنوب لبنان... امل بولادة جديدة وابناء القليعة يحيون عاداتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

للعام الثاني على التوالي... مهد المسيح بدون إحتفالات وتمسك بالأمل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:58

مقدمة النشرة المسائية ٢٤-١٢-٢٠٢٤

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
17:01

"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)

LBCI
فنّ
16:16

بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!

LBCI
منوعات
17:19

بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:11

اردوغان يلتقي وليد جنبلاط في أنقرة (صوَر)

LBCI
صحف اليوم
00:41

مصادر في حزب الله لـ "الشرق الأوسط": حدَّدنا مكاناً لدفن نصر الله

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار دولية
06:26

في سوريا... اتفاق لحل كل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

LBCI
أخبار دولية
01:26

مئات المسيحيين السوريين يتظاهرون في دمشق بعد إحراق شجرة خاصة بعيد الميلاد قرب حماه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More