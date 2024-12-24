حريق كبير في مخزن للخردة قرب محطة الشلبي في الميناء - طرابلس

اندلع حريق كبير في مخزن للخردة قرب محطة الشلبي في مدينة الميناء.



كما سمع دوي انفجار صادر من داخل المخزن. وعلى الفور حضرت عناصر الدفاع المدني إلى المكان وتعمل على اخماد الحريق .