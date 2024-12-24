بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: انتخاب رئيس ليس مجرّد استحقاق دستوريّ بل عمل مقدّس ومسؤولية تجاه الوطن

وجّه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك رسالة ميلادية.

وقال: “ميلاد المسيح ليس مجرد حدث تاريخي أو احتفال عابر، بل هو فعلٌ إلهيّ غيَّر وجه البشرية إلى الأبد، وأعطاه رونقًا ومعنًا، كما وحمل معه رسالة المحبة والتضحية: "إن أردتم أن يعرفونكم أنّكم تلاميذي فاحببوا بعضكم بعضًا.”

ولفت إلى أنّه في الواقع اليوم، المليء بالصراعات والانقسامات والتحديات، ميلاد المسيح يذكّر بأنّ الله يقترب دائمًا ليعيد بناء ما تهدّم، وينير القلوب بحقيقة السلام.

وقال: “لكن علينا أن نبدأ بأنفسنا أولاً وإن امتثلنا به، وتبنينا مبادئه حينئذٍ نكون قد شاركنا نوره وشعاعه الذي سيضمّ لبناننا الجريح، حيث الأزمات تخنق المؤسسات والشعب، فلذا نحتاج اليوم إلى عودة الروح الوطنية التي تعكس رسالة الميلاد.”

وشدد على أنّ انتخاب رئيس للجمهورية ليس مجرّد استحقاق دستوريّ، بل هو عمل مقدّس يعبّر عن مسؤولية عميقة تجاه الوطن وشعبه.

وأشار إلى الحاجة لقائد يعمل بروح المسؤولية التي تُجسّد رسالة المسيح الذي فدى نفسه لخلاص الشعوب من عبوديتهم، أي أعطاهم الحرية والسلام.

وأوضح أنّ هذا الرئيس سيضع مصالح الوطن فوق كلّ شيئ، ويحمل في قلبه همّ الناس ومعاناتهم ويعيد للمؤسسات حيويتها، وللشعب ثقته بمستقبل أفضل.

وأشار إلى أنّ هذه هي رسالة الميلاد ميلاد ملك التآخي والسلام وهذه هي صورة القائد أن لا تكون محصورة في شخص أو منصب، بل في مسؤولية تبدأ في كلّ واحدٍ منّا.