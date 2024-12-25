3 نواب بحثوا مع ميقاتي في ملف النازحين اللبنانيين في العراق

أفاد المكتب الإعلامي للنائب إيهاب حمادة بان "النواب قبلان قبلان وأمين شري وإيهاب حمادة، التقوا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لمتابعة ملف النازحين اللبنانيين في العراق.



واشار المكتب في بيان، الى أن الوفد تحدث عن واقع النازحين الآن ومشكلة العودة واقتراح الحلول المناسبة، شاكرا للعراق، حكومة وشعبا ومرجعية وعتبات مقدسة اهتمامها وحسن تعاملها".



ولفت الى "ميقاتي كان قد وعد بمعالجة الموضوع خلال ال ٢٤ ساعة المقبلة، بما فيه موضوع السيارات التي دخلت إلى العراق من سوريا".



