أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته، بأنّ الغارة نُفّذت "عند الساعة الثانية وأربعين دقيقة (00,40 ت غ)، مستهدفة مستودعات في سهل بلدة طاريا يُعتقد أنّها تابعة لحزب الله".ويذكر أن الطيران الاسرائيلي، شنّ فجر اليوم غارة على منزل في سهل طاريا غربي بعلبك في البقاع، فيما لم يسجل وقوع اصابات.