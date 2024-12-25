دعوة من المطران بقعوني لانتخاب رئيس

دعا راعي أبرشية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني لانتخاب رئيس للجمهورية في خلال قداس عيد الميلاد ، في كنيسة يوحنا الذهبي الفم، في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك.