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ميقاتي إلتقى وفدًا من أهالي الموقوفين الإسلاميين: هذا الملف يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل النهائي
أخبار لبنان
2024-12-25 | 07:09
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ميقاتي إلتقى وفدًا من أهالي الموقوفين الإسلاميين: هذا الملف يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل النهائي
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدًا من أهالي الموقوفين الاسلاميين شرح له معاناة الموقوفين المستمرة منذ سنوات، مطالبين بايجاد حل لقضيتهم.
وشدد ميقاتي على أن "هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب ان يأخذ طريقه الى الحل النهائي، وقد اعطيت توجيهاتي الى وزير العدل لتكليف قاض من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسبًا في موضوع العفو العام. وقد علمنا ان هناك اقتراحات قوانين قيد الاعداد نأمل أن تأخذ طريقها الى البت سريعًا".
وأشار إلى أنه "على خط مواز، فقد اوعزت بالاسراع في بت ملف الموقوفين من غير المحكومين من خلال تسريع المحاكمات لاحقاق الحق وتأمين العدالة. فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفًا مدة أطول من المدة التي يمكن أن يحكم بها".
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