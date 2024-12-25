باسيل بعد لقائه الراعي: تعلمنا الدروس وذاهبون لتصليح بلدنا وليس إدخاله في مشاكل جديدة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد القداس رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي قال بعد اللقاء: "نقدم التهاني للبنانيين جميعًا بحلول الأعياد ونتمنى لهم سنة جديدة تحمل الخير، وعلامات الخير تبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين لان الوقت اليوم ليس لتقسيمهم وإن لا نخالف الدستور وإن لا نعطي إشارات اننا لسنا ذاهبين إلى مرحلة جديدة فيها اصلاح حقيقي للبلد، وفيها حل لموضوع السلاح وايضًا حل لإخراج لبنان من الصراعات المستمرة في المنطقة وضرورة تحييده عنها، واليوم مناسبة لنقول اننا تعلمنا الدروس وذاهبون لتصليح بلدنا وليس إدخاله في مشاكل جديدة، وهكذا نعطي الأمل للبنانيين بسنة جديدة انشاء الله ان تتحقق آمانيهم".وردًا على سؤال، امل باسيل أن "يحمل العام الجديد رئيسًا للبنان في جلسة ٩ كانون الثاني".وقال ردا على سؤال آخر: "اقرأوا الدستور فتفهمون".