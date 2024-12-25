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المطران عون في قداس الميلاد: حان الوقت ليكون لدينا رئيس جمهورية وجيش يبسط سلطته على الأراضي كافة

أخبار لبنان
2024-12-25 | 09:03
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المطران عون في قداس الميلاد: حان الوقت ليكون لدينا رئيس جمهورية وجيش يبسط سلطته على الأراضي كافة
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المطران عون في قداس الميلاد: حان الوقت ليكون لدينا رئيس جمهورية وجيش يبسط سلطته على الأراضي كافة

ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قداس عيد الميلاد في كنيسة السيدة في عمشيت، عاونه فيه كاهن الرعية الخوري شربل الخوري، في حضور قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، عميد كلية العمارة والتصميم في جامعة الروح القدس الكسليك المهندس ظافر سليمان، عضو مجلس ادارة الوردية هولدينغ يوسف باسيل، رئيسة إقليم جبيل في كاريتاس لبنان جانين الحداد بولس، رئيسة مركز جبيل في الصليب الأحمر اللبناني رندة الكلّاب، فاعليات البلدة وحشد من المؤمنين.

 وتحدث المطران عون في عظته عن معاني العيد  التي تحمل الفرح بولادة المخلص، لافتًا الى "اهمية عيش المحبة والرجاء والغفران المتبادل والصلاة في حياتنا وعيش الاخوة ونبتعد عن الخطيئة، وان نكون على صورة المسيح ومريم العذراء". 

واكد ان "يسوع المسيح هو مخلص مختلف عن انتظارات الناس معه نستطيع ان نعيش المحبة وعيش السلام مع الاخرين وعيش مسيرتنا الايمانية"، لافتًا الى ان "اللبنانيين جميعا يعتبرون انه حان الوقت لان يكون لدينا دولة بإنتخاب رئيس للجمهورية وجيش قوي يبسط سلطته على كافة الاراضي اللبنانية، وان ينتظم عمل المؤسسات في الدولة ويعود لبنان الى دوره الريادي"، مشيرًا الى ان "الوطن الذي نحلم به يبنى من خلال التزام وامانة وتضحية ومحبة كل ابنائه له وبخاصة المسيحيين قبل غيرهم". 

وختم متمنيًا ان "يحمل العيد السلام والطمأنينة لجميع العالم وينعم وطننا بالاستقرار والامان على الصعد كافة".

وفي ختام القداس، تقبل عون وكاهن الرعية التهاني بالعيد في صالون الكنيسة.

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