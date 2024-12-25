ميقاتي زار عودة مهنئًا بالميلاد

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة مساء اليوم في دار المطرانية، وقدم له التهاني بعيد الميلاد المجيد.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة والجهود التي تقوم بها الحكومة لتثبيت وقف إطلاق النار.