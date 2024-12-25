بو حبيب إتصل بنظيره السوري... اتفاق على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة

تلقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب.



وأكد بو حبيب خلال الاتصال، وقوف حكومة لبنان مع الحكومة السورية الجديدة. وبارك للشعب السوري انتصاره.



من جهته، أكد الشيباني عمق العلاقة الأخوية والتاريخ المشترك بين الشعبين السوري واللبناني وضرورة الحفاظ عليها بما يسهم في مصلة البلدين.



وقد اتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية.